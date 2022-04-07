«Я гражданка России, других паспортов у меня нет»: Стриженова возмущена домыслами о ее переезде в другую страну

Актриса и ведущая Первого канала Екатерина Стриженова три дня вместе с мужем Александром Стриженовым провела в Армении.

За это время в некоторых СМИ появились публикации о том, что звезда отечественного телевидения якобы покинула Россию.

Вернувшись из Еревана и прочитав подобные о новости о себе, Екатерина Стриженова пришла в ярость. В телеграм-канале телеведущая эмоционально высказалась о том, чем для нее обернулись публикации в недобропорядочных СМИ.

«Вы поставили под угрозу мою работу в МХАТ им. Горького, где я указана в афише спектакля «Женщины» Есенина 7, 8, 27, 28, 29 апреля и в Театре Армии, где я заявлена в афише 9 апреля в спектакле «Леди на день»! Вы подрываете доверие ко мне, как ответственному сотруднику, ведущей Первого канала с 28-летним стажем, где я стою в рабочей в сетке 11 и 12 апреля!» — написала Екатерина Стриженова.

Телеведущая подчеркнула, что, кроме паспорта России, других паспортов у нее нет, а все свои сбережения она хранит исключительно в российских банках.

«Я гражданка России, других паспортов у меня нет! У меня нет недвижимости в других странах! Я работаю с 14 лет, мои деньги в российских банках, я плачу налоги в своей стране. Занимаюсь благотворительностью», — напомнила Екатерина Стриженова.

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