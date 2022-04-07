«Оклеветали меня»: Екатерина Стриженова сообщила о репутационных потерях после фейков о себе

В Сети поползли слухи о ее увольнении с Первого канала.

Телеведущая Екатерина Стриженова в «Телеграме» отреагировала на многочисленные фейки о себе. Она пообещала разобраться с теми, кто запустил слухи о ней.

«Прежде чем я разберусь с людьми, которые запустили фейк, оклеветали меня и принесли репутационные потери, считаю своим долгом сообщить: 7 апреля в МХАТ им. Горького, как и планировалось ранее, и было объявлено в афише, в 19 часов состоится спектакль «Женщины Есенина» с моим участием». Екатерина Стриженова

Как отметила Екатерина Стриженова, также 8 апреля пройдет спектакль с ее участием «Женщины Есенина», а 9 апреля состоится постановка «Леди на день» в Театре Российской армии.

Ранее в Сети поползли слухи, что Екатерину Стриженову уволили с Первого канала. После этого СМИ писали о ее эмиграции в Ереван. На самом деле она находилась в Армении в отпуске вместе со своим мужем.

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