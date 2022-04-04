«Кудряшкин мой»: дочь Екатерины Стриженовой трогательно обратилась к маленькому сыну

Для семьи известной телеведущей Екатерины Стриженовой и ее мужа Александра четвертое апреля — знаменательный и радостный день.

Четыре года назад появился на свет пока единственный внук пары Петя. Мальчика в семье называют в шутку по имени отчеству — Петя Петрович.

Трогательную публикацию в микроблоге своему наследнику посвятила мама мальчика, Анастасия Стриженова.

«Люблю тебя мой Пе, Петя, Персик, Первый, Петя Петрович, сын. Неповторимый человек! Личность, гордость моя! Человечность, любовь и доброта и ум — это все в тебе есть и должно остаться на всю твою жизнь. Кудряшкин мой! Купидон мой! Моя Петелька, сложность твоего характера и твое харизматичные упорство не дают мне спокойно спать, но я выдержу совершенно все, не ломая твое восприятие. Ведь ты — мой сын — гений», — написала Анастасия Стриженова.

Публикацию она сопроводила снимком сына. Петя в кадре предстал подросшим мальчиком с кудрями льняного цвета и рядом с велосипедом, подаренным ему на день рождения.

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