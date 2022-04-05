Сама женственность: 54-летняя Стриженова в юбке в горох и кедах вышла на прогулку с мужем в Ереване

Телеведущая внезапно уехала в отпуск. Она поделилась кадрами из Армении.

Екатерина Стриженова является известной телеведущей. Она ведет такие передачи, как как «Доброе утро» и «Время покажет». Многие зрители привыкли видеть ее по утрам. Она не так давно отметила свое 54-летие.

Примечательно, что Стриженова следит за фигурой и может похвастаться моложавым видом. Она не скрывает, что на работе для нее образы подбирают стилисты, а в обычной жизни звезда ТВ одевается в наряд, которые создает ее сестра Виктория Андреянова.

Еще на днях Стриженова проводила время с родными. А вот 5 апреля она оказалась с мужем Александром в Ереване. Телеведущая устроила себе неожиданный отпуск в Армении.

Теплая погода позволила ей скинуть пальто. Во время променада она предстала в блузке из черного шелка с рукавами-фонариками и юбке макси в горох. Наряд скрыл ее изъяны фигуры и визуально вытянул силуэт. Лук завершили белые кеды

«Сегодня +20, тепло во всех смыслах. На улице подходят люди и говорят „добро пожаловать в Армению“!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились элегантной парой. Многие отметили, что она выглядит посвежевшей и отдохнувшей. Наряд с модным принтом восхитил подписчиков. «Очень красиво!», «Какая у вас юбка», «Какие вы молодцы, что путешествуете! Обнимаем вас с Сашей», «Катя, спасибо за глоток весеннего воздуха. Отдых это прекрасно», «Какая вы красивая», «Наряд огонь», — прокомментировали пост подписчики.

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