Меган Маркл съязвила по поводу провальной поездки Кейт Миддлтон в Карибский регион

Жена принца Гарри Меган Маркл почувствовала себя отомщенной, узнав, какой скандал сопровождал турне Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

В начале апреля принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вернулись из поездки по странам Карибского бассейна.

Турне было приурочено к платиновому юбилею восхождения на престол королевы Елизаветы II. Ее цель — укрепить связи британской монархии со странами содружества наций.

Однако жители стран Карибского бассейна были не рады видеть представителей королевского семейства Британии. Турне принца Уильяма и Кейт Миддлтон сопровождалось демонстрациями протеста.

Жена принца Гарри Меган Маркл не смогла удержаться от комментариев в адрес Кейт Миддлтон в связи с этим. Все происходящее она назвала кармой.

«Конечно, Меган и Гарри очень внимательно следили за этой эпопеей. Хоть Меган и не хочет ругаться с Кейт или упиваться ее провалом, но у герцогов Сассекских есть устойчивое чувство кармы», — рассказали в окружении Меган Маркл изданию Heat World.

Более того, Меган Маркл уверена, что она и принц Гарри гораздо лучше бы справились с миссией на Карибах. И что именно они делают королевскую семью более современной.

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