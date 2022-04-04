Кейт Миддлтон вместе с мужем хотят жить в доме Меган Маркл и принца Гарри

Возлюбленная принца Уильяма больше не желает находиться в королевских замках.

Жена принца Уильяма — Кейт Миддлтон — стала подыскивать себе новое жилье. Герцогиня Кембриджская рассматривает вариант поселиться во Фрогмор-хаусе.

Отметим, что в этом доме ранее был сделан ремонт для Меган Маркл и принца Гарри. Однако брат принца Уильяма вместе с женой покинули Великобританию и королевских родственников. Теперь Меган и Гарри живут в США.

А разговоры о переселении Кейт Миддлтон и принца Уильяма появились еще осенью. Но тогда у инсайдеров не было конкретной информации о том, куда переедет звездная чета.

Кейт Миддлтон больше не желает жить в королевских коттеджах. Изначально она рассматривала Бельведер, бывший дом короля Эдуарда VIII. Однако позже жена принца Уильяма задумалась о резиденции, расположенной ближе к Виндзорскому замку. Там сейчас находится королева Елизавета II. И для этого подходит дом принца Гарри и Меган Маркл.

«Кейт и Уильям планируют перебраться в Виндзор уже этим летом. Они хотят быть ближе к королеве», — пишут dailymail.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон стала поводом для шутки бывшего мужа актрисы Анджелины Джоли. Юмористическое высказывание Брэда Питта прочитала его коллега Марго Робби.

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