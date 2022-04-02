Принц Гарри и Меган Маркл мечтают о третьем ребенке

Внук королевы Елизаветы II вместе со своей женой даже придумали имя будущему малышу.

Западные СМИ сообщают, что Меган Маркл и принц Гарри готовятся стать родителями в третий раз.

Возлюбленная принца Гарри давно пытается забеременеть. Но пока у Меган Маркл и внука британской королевы не получается зачать третьего ребенка. По словам английских журналистов, звездная чета даже готова обратиться к услугам суррогатной матери.

К слову, Гарри и Меган уже придумали имя для будущего ребенка. Пара надеется, что у них родится сын, которого они назовут в честь отца и брата Гарри. Таким способом принц Гарри и Меган Маркл хотят наладить отношения с королевской семьей. Заявили в blindgossip.com.

Отметим, что ранее звездная чета не планировала третьего ребенка из-за проблемы, связанной с перенаселением планеты. Однако после рождения дочери Лилибет в прошлом году знаменитости изменили свое решение.

Напомним, ранее принц Гарри спровоцировал слух о расставании с Меган Маркл. Герцог Сассекский появился на публичном мероприятии в гордом одиночестве.

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