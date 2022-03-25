Меган Маркл будет вести подкаст, который намерен разрушить стереотипы о женщинах

Появился первый трейлер будущего шоу Меган Маркл. В нем герцогиня Сассекская рассказывает, о чем именно будет ее подкаст.

Оказывается, Меган Маркл решила посвятить себя борьбе с гендерными стереотипами. Она анонсировала, что основной темой ее подкастов станут женщины и шаблоны, которые сформировались вокруг них.

Первый подкаст называет «Архетипы».

«В нем мы анализируем, исследуем и ниспровергаем ярлыки, сдерживающие развитие женщин. Как мы говорим о женщинах? Какие слова воспитывают наших девочек? Как средства массовой информации позиционируют образ женщины? А откуда берутся эти стереотипы? И как они продолжают появляться и определять нашу жизнь? — говорит Меган Маркл в трейлере. — Я буду беседовать с женщинами, которые слишком хорошо знают, как стереотипные образы формируют картину мира, нарратив. Я поговорю с историками, чтобы понять, как мы пришли к этому».

Напомним, ранее Меган Маркл заявляла о своем намерении запустить серию подкастов на Spotify грядущим летом.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.