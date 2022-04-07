«И крестная!»: Ольга Орлова обратилась к сыну Жанны Фриске в день его девятилетия

Телеведущая уже несколько лет лишена возможности увидеть Платона.

Телеведущая Ольга Орлова в соцсетях обратилась к сыну своей покойной подруги певицы Жанны Фриске Платону Шепелеву, которому исполнилось девять лет.

Сестра Жанны Наталья Фриске оставила в соцсетях очень теплые слова: «Платоша! Мой милый принц, мы все также в надежде, что когда-нибудь ты прочитаешь эти строки. Мы всей нашей большой семьей хотим тебя поздравить с твоим праздником!»

Под постом оставила запись и Ольга Орлова: «И крестная!» — написала телеведущая.

Напомним, что отец ребенка телеведущий Дмитрий Шепелев уже несколько лет не дает родным Жанны Фриске увидеться с ребенком. Он в пух и прах в свое время разругался с семейством яркой исполнительницы, которая ушла из жизни в 2015 году.

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