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«Я так устроен»: Дмитрий Шепелев сообщил, где сейчас находится на самом деле

Телеведущий впервые прервал молчание.

«Я так устроен»: Дмитрий Шепелев сообщил, где сейчас находится на самом деле
Телеведущий Дмитрий Шепелев. Фото: личный архив

Из-за событий на Украине и введенных Западом санкций, многие звезды российского шоу-бизнеса уехали из нашей страны. Например, Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции, Ксения Собчак – в Израиле.

Телеведущий Дмитрий Шепелев, в свою очередь, заявил, что из России никуда уезжать не собирается.

«У меня домом всегда было то место, где моя работа. Я так устроен. Сейчас к этому добавилось еще одно – дом там, где семья. Мое дело и семья здесь. Значит и я здесь», — написал Шепелев в своем блоге.

Напомним, сейчас Шепелев счастлив в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. Вместе они растят детей от прошлых отношений — у блондинки есть дочь Лада. Девочка — ровесница Платона. А прошлой весной избранница звезды подарила ему второго сына, которого назвали Тихоном.

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