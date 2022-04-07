«Разве это любовь?»: Курбан Омаров обвинил Ксению Собчак в двуличии

По его мнению, светская львица признается в любви к своей стране и тут же выставляет противоречивые посты Макаревича.

Бизнесмен Курбан Омаров в «Телеграме» обвинил светскую львицу Ксению Собчак в двуличии. Как отметил бывший муж Ксении Бородиной, телеведущая в соцсетях часто признается в безграничной любви к России, которую якобы «никогда не предаст».

«Спустя ровно 40 минут выставляет в своем телеграм-канале пост Макаревича и пишет: «Чем не тост». Разве это любовь?» Курбан Омаров

Ранее музыкант группы «Машина времени» Андрей Макаревич негативно высказался о россиянах, употребив ругательство. При этом сам он уже давно находится в Израиле.

Напомним, что Ксения Собчак также долгое время находилась в Израиле. Не так давно она вернулась, как сама уверяет, в Москву.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.