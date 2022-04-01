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Москва или Киев? Утеплившийся Валерий Меладзе «попался» за рулем автомобиля

Известный музыкант Валерий Меладзе вышел из тени, но предпочитает не сообщать, где именно он находится.

Москва или Киев? Утеплившийся Валерий Меладзе «попался» за рулем автомобиля
Валерий Меладзе. Фото: Global Look Press

Популярный исполнитель Валерий Меладзе поделился новым снимком в телеграм-канале. В кадре он предстал за рулем автомобиля.

Одет Валерий Меладзе довольно тепло – на нем черная куртка с поднятым воротником и такого же цвета шапка.

«Всем привет! Слушаю музыку в машине громко. Делюсь с вами своим плейлистом», — написал под снимком Валерий Меладзе.

Интересно, что музыкант предпочитает не сообщать, где именно он находится – в Москве, или каком-то другом городе, где сейчас тоже не очень теплая погода.

Валерий Меладзе
Валерий Меладзе за рулем машины. Фото: t.me/meladze_official

Поклонники музыканта все же предполагают, что Валерий Меладзе в столице.

Не так давно Валерий Меладзе нарушил молчание, которое хранил на протяжении последнего месяца. Музыкант создал телеграм-канал и начал размещать там снимки и свою музыку. Ничего о себе и семье Валерий Меладзе предпочитает не рассказывать.

Напомним, на днях появились сообщения о том, что Россию покинула телеведущая Елена Малышева.

По некоторым данным, теледоктор уехала в США, где живут два ее сына и внуки. После этого Малышева в своем телеграм-канале дала понять, что находится в Москве, прямо об этом не заявляя.

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