«Хочу навестить семью Пугачевых»: Садальский продает автомобиль ради поездки в Израиль

Актер Станислав Садальский в «Телеграме» заявил, что решил расстаться со своей машиной ради поездки в Израиль к примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой.
«Срочно нужны деньги на поездку в Израиль! Хочу навестить семью Пугачевых! Продаю последнее!»
Напомним, что певица Алла Пугачева и ее муж, телеведущий Максим Галкин, уже второй месяц находятся в Израиле. Вместе с ними и их общие дети — Лиза и Гарри Галкины.
Добавим, что Максим Галкин с семьей в Россию, судя по всему, возвращаться не планирует. В июне у него состоятся восемь концертов на Земле обетованной.
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