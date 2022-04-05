«Хочу навестить семью Пугачевых»: Садальский продает автомобиль ради поездки в Израиль

Как отметил актер, он готов расстаться с последним.

Актер Станислав Садальский в «Телеграме» заявил, что решил расстаться со своей машиной ради поездки в Израиль к примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой.

«Срочно нужны деньги на поездку в Израиль! Хочу навестить семью Пугачевых! Продаю последнее!» Станислав Садальский

Напомним, что певица Алла Пугачева и ее муж, телеведущий Максим Галкин, уже второй месяц находятся в Израиле. Вместе с ними и их общие дети — Лиза и Гарри Галкины.

Добавим, что Максим Галкин с семьей в Россию, судя по всему, возвращаться не планирует. В июне у него состоятся восемь концертов на Земле обетованной.

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