«Жалко и трусливо»: Собчак получает угрозы в адрес сына Платона

Недавно вернувшаяся из Израиля Ксения Собчак получила страшные угрозы от украинцев. Об этом телеведущая рассказала в телеграм-канале, опубликовав скриншот сообщения с неизвестного номера.

В тексте ее сыну Платону обещают «мучительную смерть».

«Проклиная и желая смерти всем русским или всем украинцам, мы только приумножим ненависть. Угрожать моему ребенку — жалко и трусливо», — написала Собчак.

Ксения уверена, что причиной угроз стала ее журналистская деятельность.

Добавим, Ксения Собчак вернулась из Израиля буквально на днях. Ранее она пожаловалась на финансовые трудности. Кроме того, в Сети обсуждают возможный скорый развод блондинки и Константина Богомолова.

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