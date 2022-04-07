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«Жалко и трусливо»: Собчак получает угрозы в адрес сына Платона

Телезвезде пишут с незнакомых номеров.

«Жалко и трусливо»: Собчак получает угрозы в адрес сына Платона
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Недавно вернувшаяся из Израиля Ксения Собчак получила страшные угрозы от украинцев. Об этом телеведущая рассказала в телеграм-канале, опубликовав скриншот сообщения с неизвестного номера.

В тексте ее сыну Платону обещают «мучительную смерть».

Ксения Собчак и Константин Богомолов
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Global Look Press

«Проклиная и желая смерти всем русским или всем украинцам, мы только приумножим ненависть. Угрожать моему ребенку — жалко и трусливо», — написала Собчак.

Ксения уверена, что причиной угроз стала ее журналистская деятельность.

Добавим, Ксения Собчак вернулась из Израиля буквально на днях. Ранее она пожаловалась на финансовые трудности. Кроме того, в Сети обсуждают возможный скорый развод блондинки и Константина Богомолова.

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