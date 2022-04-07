Герцогиня и полный люкс! Кейт Миддлтон в канареечном платье дороже 100 тысяч рублей щегольнула у трапа самолета

Герцогиня Кембриджская покрасовалась на Ямайке в наряде Roksanda.

На Ямайку Кейт Миддлтон прибыла в компании внука Елизаветы II. Герцогиня Кембриджская сопровождала принца Уильяма в туре по Карибам. У трапа самолета Миддлтон покрасовалась в люксовом платье миди канареечного цвета от бренда Roksanda.

Также жена внука королевы Елизаветы II примерила остроносые туфельки на шпильке Aquazzura (69600 рублей). А платье герцогини стоило дороже 100 тысяч рублей. На запястье у Кейт — золотой браслет в виде обруча. А свои длинные волосы Миддлтон собрала в хвост. Когда герцогиня Кембриджская спускалась по трапу самолета, струящаяся юбка платья буквально взлетала, напоминая бутон тюльпана.

Отправившись в тур по Карибам, герцоги Кембриджские также побывали в Белизе, на Багамах и посетили остров Абако.

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