Дружба переросла в любовь: Кортни Кардашьян стала встречаться с эпатажным панком

Старшая сестра из американского телевизионного клана Кардашьян — 41-летняя Кортни — нашла себе нового возлюбленного. После 10-летнего гражданского брака с бизнесменом и романа с боксером звезда ТВ начала встречаться с известным барабанщиком Трэвисом Баркером.

В минувшие выходные пара поехала в город Палм-Спрингс (Калифорния), где живет мать Кортни — Крис Дженнер. Вместе они провели время у бассейна. О дружбе Баркера и Кардашьян было известно уже давно. Их нередко видели гуляющими по Лос-Анджелесу, музыкант также мелькал в известном телешоу «Семейство Кардашьян». Но ранее мужчина заявлял, что его любовь к Кортни — чисто платоническая. А сейчас, как говорят инсайдеры, ситуация поменялась.

«Они встречаются месяц или два, — сообщил источник издания People. — Они были друзьями долгое время, но это перешло в романтику».

Добавим, что у женщины остались трое детей от бизнесмена Скотта Дисика. У ее нового возлюбленного тоже двое детей от брака с актрисой Шэнной Моуклер.

Напомним, что 45-летний Баркер известен, прежде всего, как барабанщик одной из самых популярных панк-групп в мире Blink-182 и еще нескольких музыкальных коллективов. Интересно, долго ли продлится роман гламурной телезвезды и эпатажного рокера?

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