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«Стойкий журналист и очаровательная женщина»: Навка поздравила Симоньян с днем рождения

Маргарите Симоньян исполнилось 42 года.

«Стойкий журналист и очаровательная женщина»: Навка поздравила Симоньян с днем рождения
Татьяна Навка. Фото: Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поздравила с днем рождения Маргариту Симоньян. 6 апреля ей исполнилось 42 года. В своих соцсетях спортсменка оставила трогательный текст.

Татьяна Навка и Маргарита Симоньян
Татьяна Навка и Маргарита Симоньян. Фото: соцсети

«Моя дорогая подруга, честный, стойкий журналист и очаровательная женщина — Маргарита Симоньян празднует сегодня свой день рождения!  Журналистом быть сейчас тяжело, честным еще тяжелее, а преданным своей профессии – тем более, но она справляется и тем самым вызывает искренне уважение и восхищение как у простых людей, так и у коллег!» — написала Навка.

Напомним, недавно Маргарита Симоньян вышла замуж за режиссера Тиграна Кеосаяна после десяти лет совместной жизни.

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