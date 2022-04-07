«Стойкий журналист и очаровательная женщина»: Навка поздравила Симоньян с днем рождения

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поздравила с днем рождения Маргариту Симоньян. 6 апреля ей исполнилось 42 года. В своих соцсетях спортсменка оставила трогательный текст.

«Моя дорогая подруга, честный, стойкий журналист и очаровательная женщина — Маргарита Симоньян празднует сегодня свой день рождения! Журналистом быть сейчас тяжело, честным еще тяжелее, а преданным своей профессии – тем более, но она справляется и тем самым вызывает искренне уважение и восхищение как у простых людей, так и у коллег!» — написала Навка.

Напомним, недавно Маргарита Симоньян вышла замуж за режиссера Тиграна Кеосаяна после десяти лет совместной жизни.

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