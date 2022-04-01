«День рождения Вовы»: Татьяна Тарасова поделилась архивным снимком с ныне покойным мужем

Прославленный тренер Татьяна Тарасова почтила память своего именитого супруга, пианиста и педагога Владимира Крайнева.

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова публично почтила память мужа, известного пианиста и педагога Владимира Крайнева.

Супруг Татьяны Анатольевны ушел из жизни 29 апреля 2011 года, ему было 67 лет. Первого апреля — день рождения Владимира Крайнева. Ему исполнилось бы 78 лет.

В микроблоге Татьяна Тарасова разместила черно-белый снимок, на котором запечатлена рядом с мужем. В кадре они нежно смотрят друг на друга.

«День рождения Вовы. Звонят коллеги, ученики, друзья со всего мира. Спасибо всем за память и любовь», — поблагодарила Татьяна Тарасова.

«Светлая память прекрасному музыканту!», «Светлая память! Он незабываем», «Два гения в одном союзе любви и счастья! Светлая память», «Фотография чудесная. Симфония любви», — отозвались подписчики Татьяны Тарасовой.

Напомним, Татьяна Тарасова и Владимир Крайнев поженились в 1978 году, их брак продлился 33 года.

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