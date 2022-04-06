«Всех под одну гребенку»: Татьяна Навка высказалась о спортсменах, сменивших российское гражданство

Прославленная фигуристка Татьяна Навка призвала огульно не называть предателями тех, кто за последнее время принял решение отказаться от паспорта РФ.

На фоне событий, происходящих в мире, многие российские знаменитости приняли решение покинуть Россию.

В их числе есть и спортсмены. Кое-кто уже даже поторопился отказаться от гражданства РФ и подал документы на получение паспорта другого государства.

Принявшие такое решение подвергаются травле со стороны поклонников, которые считают подобные поступки недостойными.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка призвала не осуждать тех, кто решился на смену гражданства. Она считает, что не стоит огульно называть спортсменов предателями.

«Насчет спортсменов, меняющих гражданство, могу сказать, что не стоит так резко реагировать на их поступки и грести всех под одну гребенку. Всех подряд огульно называть предателями не стоит. У каждого есть своя жизнь, своя история и свои на то причины. У всех есть право на свой выбор», — цитирует Татьяну Навку «РБК Спорт».

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