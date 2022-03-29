«Неспортивно и недостойно»: Навка раскритиковала французских фигуристов за высказывания о россиянах

Фигуристка Татьяна Навка в «Телеграме» нелестно отозвалась о французских фигуристах Габриэле Пападакис и Гийоме Сизероне.

По словам Навки, она всегда считала, что победа в спорте важна, когда ты соревнуешься с равными и сильными соперниками. Она уверена, что смешивать спорт и политику — неправильно.

«С позиции сильного спортсмена, уверенного в себе, олимпийской чемпионки, многократной чемпионки мира и Европы, слышать такую оценку, на мой взгляд, мало того, что неспортивно, так еще и недостойно. Заставляет задуматься, а где настоящий спортивный дух?» Татьяна Навка

Ранее Пападакис и Сизерон на чемпионате мира в Монпелье заявили, что рады отсутствию на первенстве россиян. По их словам, на русских косо смотрят и нет напряжения.

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