«Это будет не чемпионат сильнейших»: Навка высказалась о будущих играх без наших спортсменов

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка дала анализ нынешнему состоянию фигурного катания и спорта в целом, а также спрогнозировала некоторые моменты будущего в своем телеграм-канале.

Фигуристка сказала, что наши спортсмены привыкли ориентироваться на Олимпиаду, как вершину своей карьеры. Однако сейчас этот момент придется поставить на паузу.

«История мирового фигурного катания без наших спортсменов уже не будет такой яркой, как могла бы быть», — заметила звезда мирового льда.

Теперь, считает Татьяна Навка, нашим спортсменам остается только становиться еще сильнее, тренироваться еще упорнее и, несмотря ни на что, доказывать, что «наш спорт лучший».

«Без нас в этом году пройдет чемпионат мира, но это уже будет не чемпионат сильнейших с сильнейшими, это будут игры без одних из лучших. И это объективно! Сейчас нашим фигуристам особенно требуется наше внимание, наша поддержка, энергия!

Я с нетерпением жду и буду смотреть Кубок Первого канала по фигурному катанию, который пройдет 25–27 марта в Саранске. Насладимся праздником фигурного катания, чистого спорта и нашими ребятами!» — призвала Татьяна Навка.

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