Как-будто не рожала: Вика Цатурян покрасовалась на выписке из роддома в мини-платье с открытой спиной

Бывшие участники проекта «Дом-2» Вика Цатурян и Руслан Мацьолек первого апреля стали родителями. На свет появился их сын Милан.

Мальчик стал первенцем для папы и вторым ребенком для мамы. У Вики есть сын-подросток, которого она родила в 16 лет.

Накануне Вику Цатурян с новорожденным сыном Миланом выписали из роддома. В микроблоге экс-участница «Дома-2» поделилась снимками, на которых запечатлены трогательные моменты.

«Ура! Наконец-то, домой», — подписала кадры Вика Цатурян.

На выписке из роддома она предстала в эффектном образе. Судя по всему, беременность и роды не испортили фигуру Вики Цатурян, которая постоянно занимается фитнесом.

Для выписки она выбрала мини-платье с пышной юбкой и открытой спиной. Изюминкой образа стали роскошные сапоги-трубы со змеиным принтом.

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