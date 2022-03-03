Фото из ЗАГСа: Маргарита Симоньян в старом платье вышла замуж за Тиграна Кеосаяна

Маргарита Симоньян — одна из самых известных журналисток в России. Она уже 10 лет состоит в отношениях с режиссером Тиграном Кеосаяном и даже подарила ему троих детей: Марьяну, Баграта и Маро. Однако свадьбу играть с избранником она отказывалась.

«Я насмотрелась на несчастных замужних женщин и появилась неприязнь к браку», — утверждала Симоньян.

Но 2 марта она объявила, что поменяла свое решение. Журналистка решила сыграть свадьбу с возлюбленным. Уже на следующий день она оказалась в ЗАГСе. У нее почти не было времени на подготовку, поэтому Маргарита была в простом белом платье и кардигане с люрексом.

«В старом (зато белом) платье и кардигане, со сломанным ногтем, в самодельной прическе и с самодельным макияжем я только что первый раз в жизни вышла замуж. И последний, разумеется», — написала она.

Поклонники поздравили невесту и ее избранника. Многие пожелали паре счастья. Напомним, что Тиграну Кеосаяну уж 56 лет. Он ранее был в браке с Аленой Хменицкой. У них есть дочки Александра и Ксения. Примечательно, что Симоньян дружит с бывшей женой режиссера.

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