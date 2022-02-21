Татьяна Навка в брючном костюме бирюзового цвета поздравила Камилу Валиеву на сцене

Фигуристка приехала на «ВТБ Арену», где появились российские олимпийцы, вернувшиеся из Пекина в Москву.

Татьяна Навка прославилась, как одна из выдающихся фигуристок. В свое время она стала олимпийской чемпионкой, а теперь Навка создает свои ледовые шоу и следит за успехами дочки Надежды, которая пошла по ее стопам.

Более того, спортсменка всегда болеет за своих соотечественников во время соревнований. На днях в Пекине состоялось закрытие зимний олимпийских игр. Наши спортсмену прилетели в Москву.

21 февраля на «ВТБ Арене» состоялось чествование олимпийцев. Дмитрий Губерниев стал ведущим вечера. Приехала поздравить и спеть для публики певица Алсу.

Не смогла пропустить такое мероприятие и Навка, которая облачилась в белую футболку и брючный костюм цвета Tiffany. Она не только поздравила олимпийских чемпионов, но и отдельно отметила Камилу Валиеву, за которую так переживала вся страна.

«Чтобы не было в этой жизни вы должны знать, что вы Олимпийские чемпионы, вы чемпионы наших сердец!» — заявила Татьяна.

Поклонники отметили, что согласны со спортсменкой. Многие написали теплые слова всем фигуристкам, а также лыжникам и хоккеистам, которые отметились во время игр. «Все такие красивые. И Танечка красавица», «Как радостно видеть Камилочку улыбающейся и счастливой», «Замечательные люди на сцене», «Это суперски», «Татьяна, как приятно всех видеть», — прокомментировали пост подписчики.

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