«До слез довели»: Навка в алом брючном костюме появилась с Симоньян на съемках КВН

Татьяна Навка является фигуристкой, которая в свое время завоевала олимпийскую медаль. Теперь она создает красочные ледовые шоу. В них участвуют выдающиеся спортсмены, а также ее дочка Надежда, которая уже несколько лет занимается фигурным катанием.

В последнее время Навка едва находит время на отдых. Она ездит на съемки, готовится к спектаклю и посещает разные светские мероприятия.

На этот раз Навка оказалась на съемках финальной игры КВН. Для такого случая она облачилась в алый костюм с брюками в пол. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

Фигуристка встретила Маргартиту Симоньян, с которой давно дружит. Журналистка пришла с мужем Тиграном Кеосаяном. Они разместились в первых рядах. К слову, среди членов жюри была не только олимпийская чемпионка, но и певица Пелагея. Когда съемки завершились, то в зам запустили конфети. Татьяна продемонстрировала свою радость.

«Были на финале КВН. Молодые белорусы на разрыв, до слез довели. Давайте уже вместе, а!» — написала Симоньян.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Навка. Многие отметили, что ей красный цвет. К слову, Маргарита была в длинной атласной юбке зеленого цвета и розовой блузке.

«Какие вы крутые», «Вот это вечерок у вас», «Навка выглядит изумительно», «Какие все яркие», «Это бесподобно», «Атмосфера праздничная», «Такие счастливые лица», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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