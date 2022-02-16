«80 килограммов при росте 165 сантиметров»: Ира Пинчук показала, как выглядела сразу после рождения сына

Экс-участница «Дома-2» Ира Пинчук призналась, что не может спокойно смотреть на свои фотографии, где она толстушка.

Бывшая участница «Дома-2» Ира Пинчук в июле прошлого года впервые стала мамой.

Во время беременности Ира Пинчук демонстрировала отменный аппетит. В итоге к появлению на свет сына Давида Ира набрала больше 20 килограммов.

В первые месяцы после родов Ира Пинчук не занималась спортом, поскольку кормила малыша грудью. Ну а потом взялась за себя, начала ходить на фитнес. Сейчас Ира Пинчук находится в отличной форме.

А старые фотографии, на которых она запечатлена в своем максимальном весе, Ира Пинчук сохранила. Она призналась, что они служат для нее отличной мотивацией.

В микроблоге Ирина Пинчук поделилась снимком, на котором запечатлена в первые месяцы после рождения сына Давида.

«80 килограммов при росте 165 сантиметров. Не могу смотреть на эти фото. Как вспомню, насколько мне было некомфортно, так сразу хочется пойти сделать тренировку», — поделилась Ира Пинчук.

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