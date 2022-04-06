Валерия: «Внучка — наша радость и лучший антидепрессант»

В апреле у народной артистки России два важных события: 16-го — сольный концерт, 17‑го — день рождения.

Как певица празднует дни рождения сейчас и как она это делала в детстве? Что приготовила Валерия для тех, кто придет на ее шоу? Обо всем этом и многом другом звезда рассказала «Телепрограмме».

«Мечтаем объединиться с мамой»

— Одна из ваших свежих песен называется «Чтобы все было хорошо». А сами вы больше оптимист или склонны к переживаниям? Кто в семье чаще успокаивает вторую половинку — вы или супруг?

— В нашей семье из нас двоих, конечно, я более стрессоустойчивая. Во всяком случае, мне так кажется. Поэтому чаще я успокаиваю мужа, чем он меня. Может быть, это происходит потому, что я привыкла свои переживания держать внутри, как-то самостоятельно с ними справляться. Мне кажется, что женщине как хранительнице домашнего очага и спокойствия не нужно добавлять проблем окружающим. Поэтому стараюсь сделать так, чтобы дома атмосфера была более спокойной, несмотря на внешние воздействия.

— Часто оптимизмом заряжает старшее поколение. А вы, знаю, планировали переехать в Подмосковье и приобрести дом, чтобы жить вместе с мамой. Не отказались от этой идеи?

— Мы по-прежнему мечтаем объединиться с мамой. Хотим переехать в дом. Мечтаем о том, чтобы он стал центром притяжения для всей нашей большой семьи. Родственников у нас много. Пока осуществить эти мечты не получается. Рынок недвижимости сегодня очень нестабилен, и говорить о каких-то покупках сейчас, как мне кажется, вообще не время. Надеемся реализовать эти планы в недалеком будущем.

— Вы рассказывали, что ваша мама — человек, живо всем интересующийся. О чем вы любите поговорить с Галиной Николаевной?

— Из-за рабочих графиков мы видимся не так часто, как хотелось бы. Но ежедневно говорим по телефону на самые разные темы. При встрече можем обсудить подробности прошедших мероприятий, концертов, естественно, говорим и о политике. Как раз очень актуальна стала эта шутка — сейчас все стали политологами.

А какие хорошие были вирусологи! Это немножечко и про нас. Естественно, говорим о наших детях. Теперь говорим о Селинке (дочка младшего сына певицы Арсения. — Ред.). Для меня она — внучка, а для мамы — уже правнучка. Мы обмениваемся впечатлениями по поводу прочитанных книг, увиденных передач — в этой части мама меня больше просвещает.

— Скоро у вас день рождения. Какие праздники в детстве вам устраивали родители?

— Это сегодня устраивают какие-то невероятные детские праздники, раньше было по-простому. Я не помню, чтобы какие-то большие компании собирались у нас дома — приходили родственники и самые близкие друзья. Помню, что я была довольна и счастлива. Когда стала постарше, то уже собирала свою компанию, но никогда не просила маму оставить нас одних — мы даже просили ее остаться. Мама прекрасно вписывалась в любой коллектив, так как всегда была современным человеком. Когда училась в старших классах, принимала активное участие в приготовлении угощений — я прекрасно пекла торты, готовила всякие салаты.

— Вы были послушным ребенком, учились охотно?

— Я отлично училась, делала это с удовольствием, меня никто не контролировал. Даже не на все родительские собрания родители ходили — не было нужды. А вот с занятиями музыкой некоторые сложности были. Я начала ходить в музыкальную школу и заниматься на фортепиано очень рано — мне было всего пять лет. Так как я росла в музыкальной среде (родители Валерии преподавали в музыкальной школе. — Ред.), то с ранних лет подходила к инструменту, самостоятельно что-то подбирала на слух. Поэтому меня отдали в музыкальную школу за два года до того, как я пошла в общеобразовательную.

Хотя уже в 5 лет я умела и читать, и писать. Но в 11 лет я почувствовала, что мне больше нравится заниматься танцами, а музыка уже поднадоела. Я попыталась бросить музыкальную школу. Очень благодарна, что мне не дали совершить такую глупость. Потому что уже через год я буквально опомнилась. В 12 лет я окончила музыкальную школу и потом еще два года занималась дополнительно, просто в удовольствие, фактически готовясь к следующей профессиональной стадии: музыкальному училищу.

— Как сейчас для вас выглядит самый лучший день рождения?

— Дни рождения уже не сильно радуют. Становимся старше… Радует, что в этот день собираются друзья, близкие. Часто я отмечаю дни рождения концертами — так многие артисты делают. И, мне кажется, это прекрасная традиция: выходить на сцену и дарить своим зрителям то, что у тебя на душе.

Все эти эмоции и чувства потом к тебе возвращаются стократно. Вот такой праздник — самый лучший. А если не концерты, то я вместо празднеств в ресторанах всегда выбирала бы путешествия. Перед пандемией у меня была мечта — планировали поехать в Шотландию и отметить день рождения там. Но жизнь внесла свои коррективы. Ничего страшного! Будем придумывать себе какие-то другие мечты и потом их осуществлять.

— В этом году вы выступаете не в день рождения, а накануне — 16 апреля в «Крокус Сити Холле». Что это будет за концерт?

— Люди всегда ждут хиты, поэтому и я не могу их не петь. Но обязательно прозвучат песни из нового альбома, который мы написали с Максимом Фадеевым. Альбом еще не вышел, но отдельные песни из него уже звучат на радио, они в доступе на всех музыкальных платформах. Мне кажется, песни из этого альбома отвечают настроению сегодняшнего дня. Буду рада встрече со зрителем с таким обновленным репертуаром. Это очень важно каждому артисту — почувствовать обратную связь непосредственно на концертах.

«Понимаю, как тяжело моим детям»

— У вас трое уже взрослых детей. Сыновья женаты, старший Артемий — генеральный менеджер в фирме грамзаписи, младший Арсений — бизнесмен, дочь Shena пишет и исполняет свою музыку. Гордитесь?

— Я очень счастливая мама — у меня прекрасные дети. Трое — такие все разные, такие умные, красивые, талантливые. И я очень горжусь ими. Горжусь прежде всего тем, что они выросли очень хорошими людьми. Это первое. Второе — они самостоятельные во всем. Я понимаю, как им тяжело. Потому что любые их успехи окружающие, не знакомые с ними лично, объясняют родительским участием. Но это не так. Мои дети добиваются всего самостоятельно. Это для них принципиальный момент. Конечно, они получили хорошее образование. Да, они вращались в определенных кругах с самого детства. Естественно, что помимо базового образования они многому учились от нас. Но все-таки у них было и есть желание доказать, что они сами по себе что-то представляют. Они никогда не выезжали на теме родителей, никогда сами не упоминали, из какой они семьи.

— И все же теперь самые трогательные картинки в ваших соцсетях — с внучкой, которой уже 1 год 3 месяца. Как часто вы навещаете Селин?

— К сожалению, не каждый день видимся с Селинкой. Но стараемся как можно чаще: либо они к нам приезжают, либо мы к ним. Ребенок взрослеет, у нее помимо сна и кормления в расписании появились развивающие занятия, бассейн. В общем, теперь надо согласовать график посещений с графиком внучки. Вот так быстро растут дети! Селинка — это наше чудо, радость, наш абсолютный антидепрессант.

Встреча с ней снимает все тревоги, сразу забываешь о неприятностях. Просто комочек счастья! Девочка развитая, умненькая, так как родители ею занимаются. Ребенок все понимает, сейчас уже пытается какие-то слова произносить. Внучка уже очень уверенно ходит, даже несмотря на теплый комбинезон, в котором все детки как мишки. Приятно наблюдать, как ребенок растет, уже появляется обратная связь: узнает, при встрече и на прощание целует.

— Если вы не работаете, не в гостях у мамы и детей, то как проводите с мужем свободное время?

— Если это отдых, то любим путешествовать, общаться с друзьями. Играть в разные игры — в том числе настольные. Практически каждый вечер заканчиваем игрой «Скрэббл» (в этой настольной игре участники соревнуются в образовании новых слов. — Ред.). И мне очень нравится, что у нас появилась такая новая взаимная страсть.

— Ваш супруг часто дает резкие комментарии по поводу событий в шоу-бизнесе… В жизни он такой же правдолюб?

— Я каждый раз говорю: «Зачем? Ты же можешь не комментировать!» Но поскольку он понимает работу журналиста, то откликается. А в итоге часто слова искажают, вырывают из контекста. Сейчас модно делать кликабельные, броские заголовки, которые люди заглатывают как наживку. Люди, прочитав только заголовок, начинают домысливать, придумывать всякие истории.

Конечно, я часто страдаю из-за этого, ведь нередко весь этот негатив, который они адресуют Иосифу, выплескивается на меня. Потому что у нас ведь принято так: муж и жена — одна сатана. Но Иосиф действительно такой — правдоруб, правдолюб. И в жизни это грандиозное преимущество. Потому что он всегда горой за свои принципы, за семью, за друзей. Очень надежный человек.

«Мне повезло с генами»

— Недавно вы пели на Всероссийских зимних играх паралимпийцев. Были вы и на открытии Дома паралимпийцев в Москве…

— Про паралимпийцев нужно говорить, ими нужно гордиться. Очень рада, что прикоснулась к этому мероприятию, зарядилась от них оптимизмом. Когда приходила на открытие дома, была возможность пообщаться со спортсменами. Их истории вызывают восхищение. У этих людей несгибаемая воля к жизни, стремление доказать себе и всему миру, что они на многое способны.

И все это во имя страны — они хотели своими победами прославлять Родину. Не получилось на международной площадке — отстранили от Паралимпиады, но я очень рада, что организовали турнир со спортсменами из дружественных стран в Ханты-Мансийске.

— Нельзя не отметить, что вы прекрасно выглядите. Что делаете для того, чтобы сохранить красоту и молодость кожи? Или секрет в генетике?

— Спасибо за комплимент. Действительно, у меня очень хорошие косметологи: мне нравится философия клиники, в которую я хожу много лет. Все врачи-косметологи работают там, вдохновляясь принципом «Чем естественнее, тем лучше!». Поэтому знаю точно, что никогда мне не сделают ничего лишнего.

Более того, эти косметологи — абсолютные противники всяких филлеров (инъекционные препараты. — Ред.). Они делают лицо тяжелее, идет преждевременное обвисание кожи. Я верю в аппаратную косметологию. Может быть, и о ней потом тоже станут говорить что-то дурное, но пока я делаю щадящие аппаратные процедуры и вижу, что они работают. На этом и держусь. А генетику никто не отменял. Я вижу, как выглядят мои близкие.

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