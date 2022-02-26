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«Мы переехали»: младший сын Валерии показал, как выглядит новая квартира в Москва-Сити

Арсений Шульгин с семьей теперь живет в центре столицы.

«Мы переехали»: младший сын Валерии показал, как выглядит новая квартира в Москва-Сити
Арсений Шульгин. Фото: instagram.com/arseniy_shulgin/

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин занимается собственным бизнесом. Парню всего 23 года.  к этому возрасту он успел организовать компанию, жениться, стать отцом, а теперь и собственником роскошной квартиры в Москва-Сити.

В своем инстаграме он показал кадры из нового жилья, которое оформлено в серо-бежевых оттенках. из панорамных окон открывается шикарный вид на столицу.

«Как вы уже могли заметить, мы переехали в новую квартиру, которая находится в Москва-Сити. Невероятно рад. Теперь мы живем в центре, а не на окраине, как это было раньше», — рассказал Арсений.

Напомним, в прошлом году Арсений Шульгин и его жена Лиана впервые стали родителями, а певица Валерия – бабушкой. У супругов родилась дочь Селин.

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