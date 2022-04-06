«Моя любовь»: Катя Колисниченко из «Дома-2» показала подросшего сына Савву

Бывшая участница «Дома-2» Катя Колисниченко во втором браке родила сына Савву.

Мальчику в июле исполнится два года. Катя Колисниченко обожает маленького наследника и делает все для того, чтобы он рос счастливым, активным и беззаботным малышом.

Периодически Катя Колисниченко делится снимками сына в соцсети и даже ведет его отдельную страницу, чтобы и ее поклонники могли наблюдать за тем, как растет и меняется Савва.

На этот раз Катя Колисниченко поделилась снимком с сыном, который сделала во время прогулки.

«Моя любовь», — подписала Катя Колисниченко кадр.

Напомним, с папой Саввы Алексеем Солодовниковым Катя развелась, не прожив в браке и двух лет.

Вместе с сыном она переехала из Москвы в Санкт-Петербург. Здесь Катя Колисниченко купила квартиру в ипотеку и сейчас делает в ней ремонт, чтобы потом сыграть новоселье.

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