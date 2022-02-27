«Вот обзор»: Катя Колисниченко устроила экскурсию по новой квартире в Санкт-Петербурге

Бывшая участница «Дома-2» Катя Колисниченко купила в ипотеку квартиру в Санкт-Петербурге для себя и сына Саввы.

Жилище небольшое – 65 квадратных метров, с ремонтом. Но Кате Колисниченко нынешний дизайн жилища пришелся не по вкусу.

Ей он кажется старомодным. Так что, Катя Колисниченко уже начала сотрудничество с дизайнером, который займется новым проектом.

В сторис микроблога Катя Колисниченко показала подписчикам квартиру, указав на то, что именно ее не устраивает в жилище.

«Смотрите, вот обзор квартиры», — поделилась с поклонниками Катя Колисниченко.

На видео в сторис она показала комнаты, ванную и даже мебель, которой обставлена квартира.

Дизайнеры, вместе с которыми Катя провела экскурсию прокомментировали, какие элементы интерьера уже вышли из моды.

Напомним, покупка квартиры стала для Кати Колисниченко первым крупным событием, которое произошло сразу после ее развода с мужем Алексеем Солодовниковым.

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