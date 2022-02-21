Катя Колисниченко из «Дома-2» официально развелась со вторым мужем

Бывшая участница проекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко в суде расторгла брак со своим вторым мужем Алексеем Солодовниковым.

Новостью о новом статусе разведенной дамы Екатерина Колисниченко поделилась с подписчиками микроблога.

Она написала в сторис, что суд состоялся в понедельник, 21 февраля. Екатерина Колисниченко на процессе не присутствовала, отправив вместо себя представителя.

«Решение о разводе вынесено. Вступает в силу 22.03.2022», — сообщила Катя Колисниченко.

Публикацию она сопроводила гифкой в виде салюта, давая понять, что развод для нее – событие, скорее, радостное, чем грустное.

Напомним, Катя Колисниченко ушла от мужа Алексея Солодовникова летом прошлого года. Их брак продлился чуть больше двух лет. В июле этого года сыну пары Савве исполнится три годика.

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