«Это просто какой-то ахтунг»: Катя Колисниченко озвучила, в какую сумму ей обошлась покупка квартиры в Санкт-Петербурге

Бывшая участница «Дома-2» Катя Колисниченко на днях официально развелась со вторым мужем.

Сразу же после решения суда Катя Колисниченко купила в ипотеку двухкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге.

Экс-участница «Дома-2» озвучила, во сколько ей обошлась «двушка» с ремонтом площадью 60 квадратных метров.

Катя Колисниченко заплатила больше 12 миллионов рублей. Она призналась, что в шоке от цен на квартиры в Санкт-Петербурге.

Платеж по ипотеке у Екатерины будет приличный. К тому же в новом жилище она планирует делать ремонт и уже начала сотрудничество с дизайнерским бюро.

«Цены — это просто какой-то ахтунг, честно говоря. Но мне хотелось ближе к центру. Квартира частично с мебелью. Я же хотела сразу въехать, но теперь поняла, что меня бесит коричневая мебель и полы вот эти», — высказалась Катя Колисниченко в сторис микроблога.

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