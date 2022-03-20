Акцент на изящные щиколотки: Долина в алом мини-платье и на шпильках предстала на публике в Красноярске

Лариса Долина большую часть жизни работает на сцене. Она успела стать одной из лучших джазовых исполнительниц. Певица также преподает в вузе . Она в свои 66 лет может дать фору многим более молодым коллегам.

Артистка похудела и теперь носить смелые наряды. Она предпочитать подчеркивать свои достоинства. Даже Ксения Собчак восхитились тем, как выглядит звезда, на одной из премий.

В последнее время Долина все чаще дает концерты. Не так давно она выступила в Кремле. А вот 19 марта певица прилетела в Красноярск. Там она появилась на публике в алом мини-платье с пайетками.

Наряд дополнили лодочки на шпильке. Артистка также сделала объемную прическу с кудряшками и макияж с красной помадой. Лариса Александровна грациозно продефилировала на сцене.

Выступление певицы вызвало бурные овации. Она сразила поклонников своим ярким и женственным аутфитом. Наряд подчеркнул ее тонкие щиколотки.

Фанаты восхитились тем, как она выглядит. «Ну просто бесподобная», «Это был восторг! Вы уникальны!», «Королева джаза! Восхитительна!», «Богиня! Какая походка!», «Лариса Александровна, просто модель! Потрясающе!», «Ничего себе шикардос!», «Это было как всегда шикарно», — прокомментировали пост подписчики.

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