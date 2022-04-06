Уже внушительный срок! Новая жена Мамаева показала беременный животик в платье-сорочке

Ранее экс-супруга Павла Мамаева рассказывала, что Надежда Санько и ее экс-муж живут не лучшим образом.

Новая жена Павла Мамаева Надежда Санько подтвердила свою беременность. В социальных сетях она выставила кадры с уже внушительным животиком, облачившись в изумрудное платье-сорочку из шелка. Похоже, что чудо деторождения можно ожидать в ближайшее время.

К слову, бывшая жена футболиста Алана Мамаева ранее рассказывала своим поклонникам, что ее экс-избранник не так уж хорошо живет с Надеждой Санькой. По ее словам, пара постоянно ссорится, и лидером в этих отношениях является именно Надежда.

Также мы писали о Регине Тодоренко, которая тоже сейчас находится на последних сроках беременности. Она находится в отличной форме и даже показала шпагат на одном из шоу.

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