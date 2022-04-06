Парни смеются, Регина серьезна: беременная Тодоренко встала на шпагат прямо во время шоу

Тимур Родригез и Роман Каграманов не смогли скрыть своих эмоций, увидев растяжку жены Влада Топалова.

Регина Тодоренко и Тимур Родригез появились на шоу «Вундеркинды» канала «Пятница!». Жена Влада Топалова уже перестала прятать свой беременный животик, да и смысла в этом нет: видно, что чудо рождения произойдет буквально в ближайшее время.

Судя по поведению Тодоренко, она отлично себя чувствует на поздних сроках. Во время записи проекта звезда неожиданно решила продемонстрировать свою прекрасную физическую форму, показав шпагат, стоя на одной ноге.

Этот поступок немало позабавил коллег Регины — Тимура Родригеза и ведущего проекта Романа Каграманова, — которые не стали сдерживать эмоции и рассмеялись. А вот звезда в положении была в этот момент предельно серьезной — все-таки такое па даже без беременности не так-то просто изобразить.

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