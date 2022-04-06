«Роскошь и люкс!»: Пугачева в мерцающем платье с разрезом уселась в авто, сверкнув ножками в туфельках

Алла Пугачева вместе с мужем и детьми — двойняшками Гарри и Лизой — отдыхает в Израиле. Свой замок в подмосковной деревне Грязь певица доверила вышколенной прислуге, они присмотрят не только за домом, но и участком. А земли у Примадонны много — целый гектар. На прилегающих к замку угодьях растут плодовые деревья, есть теплицы и оранжерея. Шоумен Максим Галкин выращивает на грядках огурцы, помидоры, перцы, укроп, петрушку и другие овощи.

Свежими кадрами из Кесарии Максим с поклонниками не делится. Шоумен подметил, что у него нет ни моральных, ни эмоциональных сил постить в соцсетях такой развлекательный контент. Зато в распоряжении сайта Teleprogramma.pro появилось памятное фото Примадонны.

Алла Пугачева в мерцающем вечернем платье с разрезом предстала в авто, изящно закинув ногу на ногу. Примадонна блеснула тонкими щиколотками, примерив глянцевые туфельки на каблучке. Певица отдала предпочтение «отутюженным» локонам с густой челкой. А в руках артистка держала презент — свой портрет в рамке. Видимо, один из поклонников преподнес Алле Борисовне такой ценный подарок.

«Роскошь и люкс!», «Ну хороша, Аллуся!», «С молодым мужем по-другому выглядеть нельзя! И сама молодеет с каждым днем», «Вот что значит быть любимой, вся светится», — написали фолловеры.

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