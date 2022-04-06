Пугачева и Жириновский на одной сцене: Садальский попрощался с лидером ЛДПР оригинальными кадрами

Умер Владимир Жириновский в 75 лет.

Стас Садальский оригинальным способом попрощался с Владимиром Жириновским, который умер на 76-м году жизни от последствий коронавируса в клинике.

Актер показал в своем телеграме кадры из фильма 1997 года выпуска — «Корабль двойников», в котором снимался Владимир Жириновский.

На обнародованном отрывке Стас Садальский выступает в качестве конферансье, на сцене поет Алла Пугачева, а потом выходит Владимир Вольфович и бьет кулаком в лицо ведущего.

«Прощай, Владимир. «Корабль двойников»: Пугачева, Жириновский, Садальский (лихие 90-е). Съемок в 1996-м почти не было, соглашался на любое… Идея фильма превзошла все мои ожидания, тут слов нет, одни эмоции. Мне очень жаль…» — подписал кадры Стас Садальский.

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