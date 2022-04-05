Подстроила Тодоренко: почему Ивлеева после поездки в Турцию «точно забеременеет»

Регина Тодоренко, несмотря на беременность, продолжает активно заниматься карьерой. Звезда работает в составе жюри шоу «Маска» на НТВ. Кроме того, в компании Насти Ивлеевой она появилась в Стамбуле на съемках нового проекта канала «Пятница!».

Пока его подробности не разглашаются, но обе звезды находятся в приподнятом настроении и искрометно шутят в своих социальных сетях.

Ведущих запечатлели на турецкой улице в милый момент — когда Настя Ивлеева ощупывала животик Регины Тодоренко. Тут же телеграм-канал знаменитой блондинки наполнился комментариями о том, что теперь она забеременеет, дескать, есть такая народная примета.

«Вы чего, ребята?» — удивилась Настя.

Однако Регина Тодоренко оказалась на стороне публики.

«А еще я плюнула ей в стакан! Она точно забеременеет!» — пошутила жена Влада Топалова.

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