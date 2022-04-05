В положении можно все! Беременная Регина Тодоренко плюнула в стакан Насти Ивлеевой

Регину Тодоренко и Настю Ивлееву с момента их работы на канале «Пятница!» в программе «Орел и решка» сравнивают постоянно. Поэтому у ведущих из-за момента конкуренции появилась некоторая прохлада в отношениях.

Сейчас же, к радости многочисленных поклонников, звезды встретились на записи нового проекта «Пятницы!» в Стамбуле. Настя Ивлеева мило ощупывала беременный животик Регины Тодоренко, знаменитости прогуливались по улицам Стамбула и трогательно ворковали.

Естественно, не обошлось без фирменных шуточек ведущих. Насте Ивлеевой поклонники предрекли скорую беременность из-за некой приметы (дескать, как потрогаешь животик, тоже «заразишься»). А когда Регина Тодоренко увидела, как ее коллега испугалась, она подлила масла в огонь.

«А еще я плюнула ей в стакан! Она точно забеременеет!» — брякнула звезда в положении.

Впрочем, беременным все шутки простительны.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.