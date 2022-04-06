Похороны 8 апреля: патриарх Кирилл лично проведет отпевание Жириновского

Владимира Жириновского, который умер в 75 лет от последствий коронавируса, будет отпевать Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он сам выразил такое желание, сообщает депутат Госдумы, исполняющий обязанности председателя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как рассказал лидер партии, члены либерально-демократической партии будут согласно православным обычаям 40 дней чтить память умершего политика и не обсуждать никакие другие вопросы.

Прощание с Владимиром Жириновским состоится в Колонном зале. Похоронят в пятницу, 8 апреля, на Троекуровском кладбище, там, где находятся могилы его родственников, включая погост матери. При этом сам политик говорил при жизни, что хочет быть упокоен на Новодевичьем кладбище.

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