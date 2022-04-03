«Перед высшим судом ответить придется»: Елена Малышева вне себя от сообщений о ее переезде в США

Популярная телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева опубликовала гневный пост в телеграм-канале.

В нем она прямо заявила, что все, что писали о ней на протяжении последних дней, не соответствует действительности.

«Поражаюсь количеству лжи, которая выливается сегодня на страницы социальных сетей. Все, что писали про меня на последней неделе, — ложь», — высказалась Елена Малышева.

Напомним, сообщалось, что Елена Малышева покинула Россию и находится в США, где живут два ее сына и внуки.

Появлялись публикации и о том, что закрывается программа «Жить здорово!», которые опровергла пресс-служба Первого канала.

«Люди! Ложь – это нарушение одной из 10 библейских заповедей. Вы не боитесь человеческого суда, но перед высшим судом ответить придется. Здоровья всем! И не верьте тому, что пишут», — заключила Елена Малышева.

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