«Теперь эпоха точно – все»: жена Вдовина Николаева попрощалась с Жириновским

Известная телеведущая и жена бизнесмена Игоря Вдовина, Елена Николаева, отреагировала на смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Она публично почтила его память, написав несколько строк, которыми точно охарактеризовала популярного политика.

«Жириновский умер. Вот теперь эпоха точно — все. Умный мужик. Стендапер номер один. В первую очередь ассоциации подкидывают ощущения этой его безудержной энергии, несущегося поезда, который не остановить.

И еще — большого ума. Интересного, увлекающегося, функционирующего на повышенных оборотах. Еще он символ упорства, конечно, и беспощадного маркетинга, мощь которого ничто не способно было потопить», — написала Елена Николаева.