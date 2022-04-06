«Сейчас много игр»: о возвращении Пугачевой и Галкина сказали на фестивале

Фигуры Максима Галкина и Аллы Пугачевой, уехавших в Израиль в конце февраля, в последнее время активно обсуждаются. Вначале люди не могли понять, куда они вдруг пропали, а после того, как Примадонна появилась в социальных сетях и заявила, что уехала в отпуск и на каникулы, легче не стало.

Ведь в гимназии, где учатся ее дети Гарри и Лиза, дети уже давно вернулись к занятиям, да и апрель вовсю на дворе. Почему так долго? При этом Максим Галкин заявил, что больше не будет показывать своих наследников в социальных сетях, дескать настроения нет. В общем, вопросов к звездной паре очень много, а они не слишком разговорчивы — оттого публика начинает фантазировать и размышлять на эти темы сама.

Во время театрального фестиваля «Гвоздь сезона» журналисты МК.ru поинтересовались у режиссера Андрея Житинкина, как он расценивает возможность возвращения Аллы Пугачевой и Галкина. И он ответил вполне определенно — уверен, что вернутся домой.

«Сейчас очень много игр. Настоящие профессионалы все равно вернутся. Та же Пугачева. Потому что люди без знаний языка там никому не нужны. А у нас будут гастроли зарубежные, несмотря на ни что», — рассудил Житкин.

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