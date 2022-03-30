Сотни белых роз от мужа: Костенко в силуэтном платье цвета Барби отпраздновала свое 28-летие

Дмитрий Тарасов больше пяти лет назад развелся с Ольгой Бузовой. Он вскоре сыграл свадьбу с Анастасией Костенко. Она является «Второй вице-мисс России 2014».

Примечательно, что футболист стал жить с ней в особняке, который в свое время купил с Бузовой. Новая избранница исполнила его желание. Она родила ему дочек: Милане уже три года, а Еве два года. В прошлом году у пары родился сын Алексей.

Обычно Тарасов во всем поддерживает жену. Он сделал паузу в карьере, чтобы быть рядом, когда в семье произошло пополнение. Примечательно, что футболист водит возлюбленную в театр и часто утраивает сюрпризы на праздники.

30 марта Костенко отпраздновала свой день рождения. Она облачилась в силуэтное платье цвета Барби. Молодая мама подчеркнула стройную фигуру.

На фото именинница позировала с подругами в особняке. Она была в окружении корзин с большим количеством белых роз. Также воздушные шарики украшали комнату.

«„Брателло, сколько тут милых подруг! Я их люблю за: ум, стиль и красоту; За ту безумную игру, которую они с нами ведут; И страсть, которая сводит с ума. Юг есть Юг.“ P.S. Моя маленькая крестница справа», — написала она.

Поклонники поздравили Анастасию. Многие восхитились тем, как она выглядит. «Какая молодец! 28 всего и трое деток», «Настя, какая стройная», «Просто шикарно», «Муж любит, дети здоровы! Все супер», «Какая вы красотка! Рады за вас», «Ого, какая молодая оказывается», — прокомментировали пост подписчики.

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