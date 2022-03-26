«Жду мужа только так»: Костенко показала откровенные кадры, подразнив Тарасова

Осенью прошлого года Анастасия Костенко родила Дмитрию Тарасову долгожданного сына. Мальчика назвали Алексей. Также у пары подрастают две дочки – Милана и Ева.

Накануне модель поделилась откровенными кадрами. Она сделала яркий макияж, уложила волосы локонами и запечатлелась в нижнем белье.

«Теперь жду мужа только так», — написала Костенко.

Фолловеры бурно отреагировали на необычные кадры.

«О, красотка! Ничего себе! Диме понравится», — писали пользователи Сети.

Напомним, периодически и Анастасия, и Дмитрий намекают на то, что готовы к очередному пополнению в семье.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.