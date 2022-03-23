Округлилась: беременная Тодоренко в силуэтном платье канареечного цвета предстала с мужем

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она уже много лет работает на телевидении, а также снимает свои передачи. В последнее время Регина активно снимается в шоу «Маска».

Она является членом жюри уже несколько сезонов. На съемках телеведущая появляется в ярких нарядах, каждый раз продумывая их до мелочей. Однако она не смогла скрыть беременность, даже облачаясь в многослойные образы.

Недавно Тодоренко перестала скрывать интересное положение. Теперь она открыто говорит о том, что ждет пополнение. Вместе с мужем Владом Топадовым артистка уже растит сына Михаила.

Пока пол будущего малыша она скрывает. Но на этот раз телеведущая появилась на публике вместе с мужем. Она облачилась в силуэтное платье канареечного цвета с разрезом на талии. Наряд подчеркнул ее округлившиеся формы.

Примечательно, что Регина была без макияжа, а вот локоны аккуратно уложила. Пара посетила перинатальный центр. Звезда готовится к родам, которые должны произойти уже в конце апреля.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Однако многие посчитали, что капля макияжа ей бы не помешала. По всей видимости, чтобы избежать негатива и критики, к посту комментарии Топалов решил отключить. Он оберегает возлюбленную от лишних переживаний.

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