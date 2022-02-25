«Как она будет выглядеть в 30?»: Ирина Смелая высказалась о пластических операциях Инстасамки

Блогер и музыкант Ирина Смелая, выступающая под псевдонимом Tatarka, рассказала о своем отношении к творчеству и внешним изменениям певицы Инстасамки.

Бывшая жена солиста группы Littlе Вig не поддерживает пластические операции артистки. Также Ирина не в восторге от музыкальных композиций молодой коллеги. Смелая не считает Инстасамку своей конкуренткой.

«Ее творчество, все, что она делает, — очень плохо. Хотите, сравним мой трек Kawai и любой из ее репертуара — мы сейчас говорим про технические характеристики — и посмотрим, какой из них на обычной колонке будет звучать хорошо», — подчеркнула Смелая.

Ирина Смелая призвала Инстасамку перестать вставлять импланты и кардинально преображать внешность. По словам блогера, увеличенные ягодицы и грудь не помогут Инстасамке удержать внимание слушателя.

«Как она будет выглядеть в 30? Со всей этой фигней?! Остановись!» — возмутилась бизнесвумен в YouTube-шоу «ДаДа-НетНет».

Напомним, Инстасамка, она же Дарья Зотеева, недавно сделала очередную операцию по увеличению ягодиц. Об этом артистка уже успела рассказать в своих песнях.

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