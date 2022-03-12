«Не делайте этого!»: почему маникюр, как у Инстасамки может вызвать отторжение у мужчин

Инстасамка старается даже в нынешних условиях не унывать и радовать своих подписчиков позитивными постами.

Как любая настоящая женщина себе она решила поднять настроение свеженьким маникюрчиком, похваставшись им в личном блоге.

Блогер сделала себе френч на длинных ногтях с инкрустацией страз. И, хотя блеск нынешний сезон приветствует, эксперт моды Наз Маер заметил, что поклонницам Инстасамки брать с нее пример не стоит.

«Броский, яркий, запоминающийся маникюр для фотосессии и/или для сцены. Иногда мы говорим: «Это сценический наряд». Так вот это сценический маникюр. Он совершено не подойдет для жизни, свадьбы или пафосного мероприятия.

История не про моду, тренд, стиль, а про кичливость и привлечение внимания.

Этот маникюр я могу себе представить на пальчиках Бейонсе, Рианны или любой другой дивы, которая приковывает взгляд к своим ручкам. Но я не рекомендую делать гигантский френч со стразами девушке, которая не работает на сцене. Не важно какой у нее вес и форма пальцев. Не делайте этого, иначе будете выглядеть вульгарно», — сказал Наз Маер в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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