Пробрались в библиотеку и успели сделать фото: Лиза Галкина с братом запечатлелись на фоне книг

Гарри и Лиза Галкины пропали из отцовских соцсетей с отъездом семейства в Израиль. Поэтому как сейчас подросли и чем занимаются дети Пугачевой, неизвестно. А пока в Сети фан-аккаунты стараются чаще постить архивные кадры звездных братика и сестренки.

На одном из снимков Лиза и Гарри позируют в библиотеке. Ребята в погоне за знаниями пробрались на мансардный этаж замка и захотели взять необходимые книги, но папа решил сделать памятное фото на фоне сказочного окна. И ребятишки позировали ему стоя около колонны.

По последним данным, Алла Пугачева подыскивает Лизе и Гарри школу в Кесарии. Судя по всему, четвертую четверть ребята будут оканчивать в Израиле.

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