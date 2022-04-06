«Люди без знаний языка не нужны»: режиссер Житинкин объяснил, почему Пугачева вернется в Россию

По его словам, настоящие профессионалы все равно приедут рано или поздно обратно.

Режиссер Андрей Житинкин во время театральной премии «Гвоздь сезона» объяснил, почему Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева все равно рано или поздно вернется в Россию.

«Сейчас очень много игр. Настоящие профессионалы все равно вернутся. Та же Пугачева. Потому что люди без знаний языка там никому не нужны». Андрей Житинкин

По словам Житинкина, он верит, что у российских артистов будут в недалеком будущем зарубежные гастроли. Он уверен, что деятели культуры из разных стран найдут возможность пообщаться между собой. Житинкин считает, что не стоит нарушать сотрудничество, которое строилось десятилетиями, сообщает МК.ru.

Напомним, что Алла Пугачева примерно месяц назад покинула Россию. Известная исполнительница вместе с мужем телеведущим Максимом Галкиным и детьми находится в Израиле.

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